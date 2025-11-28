Ebben egyezett meg Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor a moszkvai tárgyalás után

Csaknem négy órán át tárgyalt egymással Vlagyimir Putyin orosz elnök és Viktor Orbán magyar miniszterelnök pénteken a Kremlben – közölte a RIA Novosztyi hírügynökség.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tárgyalásokkal kapcsolatban a Rosszija 1 televíziónak kijelentette, hogy Oroszország az idei év első tíz hónapjában mintegy 5,4 milliárd köbméter, 2024-ben pedig 8,6 milliárd köbméter földgázt szállított Magyarországra. Megjegyezte, hogy „Magyarország versenyelőnyt élvez, mert nem cseppfolyósított földgázt (LNG), hanem hosszú távú szerződés alapján csővezetéken keresztül szállított földgázt vásárol Oroszországból” – mondta. Novak hozzáfűzte, hogy folytatódik az olajszállítás a magyarországi olajfinomítóba.

„Magyarország számára az Európai Unió korábban kivételeket tett, és mi továbbra is együttműködünk ezzel a féllel az olajszállítás terén” – tette hozzá Novak.

„Kereskedelmi és gazdasági együttműködésünk az energetika területén fejlődik. A magyar vállalatok által hazánkban megvalósított projektek is sikeresen működnek. Folytatni fogjuk a munkát. Látjuk magyar partnereink szándékát. Ez kölcsönösen teljesen előnyös. Ezért hatékony mind Magyarország, mind Oroszország gazdasága számára” – hangoztatta.

Novak az Interfax hírügynökségnek megerősítette, hogy a Kreml tárgyalt magyar vásárlók megjelenéséről az orosz olajcégek szankciók sújtotta külföldi eszközeinek felvásárlásában – írja a Portfolio. Eszerint magyar szereplők – az orosz híradás szerint a Mol Nyrt. – vehetik meg az orosz olajcégek balkáni és romániai eszközeit. Emellett napirenden van az is, hogy a Gazprom Nyeftyhez tartozó, amerikai szankciók alatt álló szerb NIS-ben a Mol Nyrt. részesedést szerezhet, míg a Lukoilnak el kell adnia bolgár és romániai hálózatait.

Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetésügyi és gazdasági együttműködési különmegbízottja, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap (RFPI) vezérigazgatója pénteken a tárgyalásokkal kapcsolatban „az európai józan ész hangjának” minősítette a magyar kormányfőt az X közösségi média felületén.

„Azért jöttünk, hogy garantáljuk Magyarország energiaellátásának biztonságát, és örömmel mondhatom Önöknek, hogy ez rendben van” – mondta Facebook-videójában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyar diplomácia vezetője szerint Vlagyimir Putyin elnök biztosította Orbán Viktort, hogy az oroszok teljesítik szerződésben vállalt kötelezettségeiket, a kőolaj a Barátság vezetéken, míg a földgáz a Török Áramlaton keresztül érkezik, melyek működése probléma nélküli.

(MTI, Portfolio nyomán)