Egy lakberendezési üzletlánc is zárva tart szenteste napján

A JYSK magyarországi vezetősége úgy döntött, hogy zárva tartja üzleteit december 24-én – áll az üzletlánc szerdai közleményében. Mint fogalmaznak, a skandináv lakberendezési vállalat

ezzel szeretné biztosítani, hogy a több mint 800 bolti munkavállaló szeretteivel közösen készülhessen karácsony ünnepére.

Ennek megfelelően mind a nyolcan JYSK áruház zárva lesz december 24-26. között – áll a közleményben.

„A JYSK-nél nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy kollégáink ne csak szakmailag fejlődhessenek, hanem megélhessék a munka és a magánélet egyensúlyát is. A karácsonyi zárvatartás ezt a szemléletet tükrözi – fontos számunkra, hogy munkatársaink a legfontosabb napokon a szeretteikkel lehessenek, és kipihenhessék az ünnepi időszak intenzív munkáját”

– mondta Nyeste Ágnes, a JYSK regionális HR-igazgatója.

Korábban lapunk arról számolt be, az üzletláncok közül elsőként a Rossmann közölte, munkatársaik családjukkal tölthetik szenteste napját, nem nyitnak ki december 24-én.

Mint arról lapunk rendszeresen ír, a Jobbik felkarolta azt a társadalmi kezdeményezést, hogy december 24-e ne csak „előre ledolgozós” pihenőnap legyen, hanem le nem dolgozandó hivatalos munkaszüneti nap. A Nemzeti Választási Bizottság jogerősen jóváhagyta, hogy erről népszavazást lehessen kiírni, ehhez karácsonyig 200 ezer választópolgár támogató aláírása szükséges.

Lapunk Adorján Béla Jobbik-elnökkel készített interjút a témában, aki a fent említett két céghez hasonló érvekkel indokolta kezdeményezésüket.