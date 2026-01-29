Egy személy lenne Ursula von der Leyen és António Costa?

Azonos személy tölthetné be az Európai Bizottság (EB) és az Európai Tanács (ET) elnöki posztját, így növelné az Európai Unió súlyát Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke – erről a Politico számol be. Ennek az lenne az értelme a néppárti vezető szerint, hogy így az EU „egyetlen hangon tudna megszólalni”, ezáltal határozottabban tudna fellépni globális szinten.

„Akadályozva vagyunk, szóhoz sem jutunk, hangtalanok vagyunk, nincs megszólalásunk a globális színpadon, és ennek véget kell vetni. A mostani geopolitikai bizonytalanságban, amikor Donald Trump amerikai adminisztrációja a feje tetejére állította a világrendet, a hatalom ilyen mértékű széttagoltsága nem megfelelő”

– mondta Weber, aki szerint az elképzelés a 2029-es európai parlamenti választásokat követően valósulhatna meg.

Jelenleg az ET elnöke António Costa, aki Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselővel közösen felel a külügyekért, ám közvetlenül az uniós tagállamoknak jelentenek. Az EU gyakorlatilag végrehajtó hatalmának, az EB-nek az elnöke pedig Ursula von der Leyen, aki a kereskedelem, a mezőgazdaság, az egységes piac és más belpolitikai területek felett rendelkezik.

A Politico azon kérdésére, hogy Manfred Weber indulna-e az Európa elnöke pozícióért, kerek perec kijelentette, hogy nem kíván válaszolni, majd hozzáfűzte, e kérdések jövője a pártstruktúrák és Európa polgárainak kezében van. Weber egyébként a néppárti frakció „csúcsjelöltjeként” 2019-ben már megpróbálkozott elnyerni a EB-elnöki posztot, de nem járt sikerrel.

Weber azt is felvetette, a kül- és biztonságpolitikai kérdésekben az egyhangú döntés helyett minősített többségi döntésre kellene áttérni. Ezzel az Európai Néppárt elnöke gyakorlatilag kihúzná a szőnyeget a döntéseket rendszeresen blokkoló Orbán Viktor lába alól.