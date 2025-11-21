Egybites gondolkodás Orbán Viktortól: Magyarországon mindig csak két párt volt és két párt lesz

2025. 11. 21. 8:43Alfahír
Egybites gondolkodás Orbán Viktortól: Magyarországon mindig csak két párt volt és két párt lesz

Ukrajna támogatása, az ukrán korrupciós botrány, a hazai gazdaság és a centrális erőtér helyett ismét a duális erőtér politikája volt a téma a kormányfő péntek reggeli rádiós beszélgetésében.

Megvan Orbán Viktor válaszlevele Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, de annak minden mondatát, minden szavát egyeztetni fogja Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszterrel, mielőtt elküldi – közölte szokásos péntek reggeli rádiós beszélgetésében a miniszterelnök. Hozzátette, abban nem csak a pénzkérés elutasítása, hanem annak megokolása, illetve javaslattétel is van. Orbán Viktor azt mondta, ha a Bizottság nem kap pénzt közvetlenül a tagállamoktól, akkor hitelt venne fal, amivel hosszú távon adósítaná el az uniót, vagy felhasználná a lefoglalt orosz tartalékokat, ami pedig a világgazdaságot rogyasztaná meg. A kormányfő szerint az európai politikának vissza kell fordulnia a zsákutcából, „meg kell akadályozni, hogy az európaiak belemeneteljenek a háborúba” – mondta Orbán Viktor, aki szerint erről szól az amerikaiak békejavaslata is.

A kormányfő erről a 28 pontos béketervről azt mondta, az amerikaiak és az oroszok már megtárgyalták, az ukrán fél pedig hivatalosan átvette. Mint fogalmazott,

„a következő két-három hét az döntő, (…) közeledik a budapesti békecsúcs”.

Az Ukrajnában kirobban korrupciós botrányra áttérve a miniszterelnök közölte: nagy összegek tűnnek el, és nem oda jutnak, ahová az európaiak és az amerikaiak küldték. Fontos hiányosságnak nevezte, hogy nincs olyan EU-s mechanizmus, mely ellenőrizné a pénzek felhasználását, és nem is kíván ilyet létrehozni az EU. Holott – tette hozzá – az uniós tagság előfeltétele, hogy a tagjelölt minőséget teljesítsen a kormányzat és a gazdaság mutatóiban. Megismételte korábbi álláspontját, mely szerint Ukrajna nincs és belátható időn belül nem is lesz olyan belső állapotban, hogy uniós tagállam lehessen.

Gazdasági ügyeket szóba hozva a kormányfő azt mondta, a magyar gazdaság lényegi pontokon különbözik az összes többi nyugati gazdaságtól: egyrészt egyének, individuumok helyett családokat tekint alapnak, másrészt a teljes foglalkoztatottság államcél, a gazdaságot migránsok nélkül is tudjuk működtetni, legfeljebb időlegesen, valamennyi vendégmunkás bevonásával. A miniszterelnök szerint nem az számít, hogy mennyit költünk támogatásokra, hanem a legfontosabb kérdés az, hogy

milyen élet tud kinőni a gazdaságból.

A beszélgetés végén Orbán Viktor kitért a legnagyobb ellenzéki erő jelöltállítási folyamatára. Először is sok sikert kívánt a jelölteknek, majd a korábban saját maga által 2009-ben felállított centrális erőtér politikájának doktrínáját, és az mondta,

ez egy olyan ország, melyben mindig két párt volt és két párt lesz: vannak a baloldaliak és vannak a jobboldaliak, vannak a nemzeti érzelműek és vannak az internacionalisták.

A miniszterelnök ezzel ismét visszatért az 1998 és 2010 között létezett duális erőtér elvéhez.

A beszélgetés itt nézhető meg újra: