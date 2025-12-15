Élesen beszólt a lengyel külügyminiszter Szijjártó Péternek

Az X-en keveredett szóváltásba Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter és magyar kollégája, Szijjártó Péter. A lengyel külügyér Orbán Viktor magyar kormányfőnek azt a hozzáállását kommentálta, hogy az Európában levő orosz vagyon elkobzása hadüzenetnek felel meg, és az európai jogállamiság végét jelenti.

„Viktor kiérdemelte a Lenin-rendet”

– írta Sikorski, amire Szijjártó Péter így reagált:

„Megértjük, hogy nagyon szeretnétek, hogy háború legyen Oroszország és Európa között! Nem hagyjuk, hogy belerángassatok minket a háborútokba!!”

Sikorski pedig így válaszolt Szijjártónak:

„Hacsak Oroszország nem támad újra, nem lesz ilyen háború, de megértjük, hogy ezúttal az ő oldalukon állnátok.”

A lengyel és magyar diplomácia közötti oroszellenesé és oroszpárti különbség nemcsak a jobbközép lengyel és a populista magyar kormányzat között mutatkozik meg. Mint arról lapunk is beszámolt, Karol Nawrocki, az ellenzéki Jog és Igazságosság (tehát Orbán Viktor szövetségese) által támogatott lengyel elnök a közelmúltban azért módosította programját és nem találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, mert nem sokkal korábban a magyar kormányfő Vlagyimir Putyinnál tett látogatást.