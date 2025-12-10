Szerda reggel 82 éves korában elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, rendező, szinkronszínész – közölte közösségimédia-oldalán az általa korábban igazgatott szolnoki Szigligeti Színház.

Az ő vezetése alatt a színház, a társulat és a közönség számára is igazi otthonná vált – írja az intézmény, amely kiemeli, olyan hagyományokat teremtett – mint a Szilveszteri Gála –, amelyek országos figyelmet kaptak és amelyek generációk számára jelentettek felejthetetlen kulturális élményt.

„Színházunk saját halottjának tekinti. A társulat, a város, a közönség és mindazok, akik szerették – gyászoljuk, és örökké hálásak vagyunk neki és mindig emlékezni fogunk Rá!”

– olvasható a bejegyzésben.

Isten nyugosztalja!