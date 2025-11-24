Elhunyt Wass Albert fia, Huba

84 éves korában elhunyt Wass Huba, az ismert erdélyi írónak, Wass Albertnek a fia – közölte Facebook-oldalán a Két Hollós Könyvesbolt.

Wass Huba Kolozsváron született 1941-ben, de szüleivel a második világháború végén Németországba menekültek, majd 1951-ben pedig Amerikába emigráltak. Sikeres katonai pályafutást tudhat magáénak, Vietnámban több kitüntetést is szerzett, közreműködött az 1991-es Sivatagi Vihar hadművelet terveinek elkészítésében, amelynek révén kisöpörték az iraki megszállókat Kuvaitból – írja nekrológjában a 24.hu. Az amerikai hadseregben dandártábornoki fokozatig emelkedett.

Isten nyugosztalja!