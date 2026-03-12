Elképesztően alulteljesített a „150 új gyár” program is

Száz új gyár program néven hirdetett akciót Orbán Viktor miniszterelnök 2025-ös évértékelő beszédében, akkor a kormányfő még a tavalyi évet „az áttörés éve” szlogennel illette. A 2025. I. negyedévi csúfos gazdasági fiaskó után a mellétrafálásairól hírhedtté vált Nagy Márton már 150 új gyár programról beszélt, azonban a 24.hu gyűjtése alapján ebből

mindössze 41 új, zöldmezős beruházással létesített vagy létesítendő gyárról szóltak a hírek 2025. január 1-je és 2026 februárja között.

A lap összesítése kiderítette, ezek közül 14 esetében a miniszterelnöki bejelentés előtt átadták vagy legalább közölték a megépítését. 17 üzemet felavattak, kettő esetében pedig próbaüzem működik.

A lap gyűjtése szerint a százötven helyett csupán negyvenegy gyárból a tizenegy legnagyobb a nemzetközi szinten is gyengélkedő autóiparhoz vagy akkumulátorgyártáshoz kötődik, illetve csupán tizenkettő magyar érdekeltségű.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter alig egy hónapja ezt mondta:

„Az elmúlt négy év – a nagyon durva nemzetközi válságok dacára – a magyar gazdaság négy legsikeresebb éve volt a beruházások szempontjából.”

A KSH adatai alapján azonban

a 2021 és 2025 közötti négy évben 23,8 százalékkal esett vissza a beruházások volumene.