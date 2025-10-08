Ennyi volt a pénzromlás mértéke szeptemberben

2025. szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Augusztushoz viszonyítva átlagosan nem változtak az árak – írja szerda reggeli gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az intézet tájékoztatása szerint 2024 szeptemberéhez képest

az élelmiszerek ára 4,7 százalékkal nőtt

(a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 3,0 százalékkal), ezen belül a csokoládé, kakaóé 19,2, a tojásé 18,2, a kávéé 17,6, az édesipari lisztesárué 13,1, a gyümölcs-, zöldségléé 11,9, a büféáruké 9,5, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 9,2 (ezen belül a friss hazai és déligyümölcsöké 19,6), az étolajé, valamint a házon kívüli étkezésé 8,4-8,4 százalékkal. A termékcsoporton belül a margarin ára 29,0, a liszté 12,0, a tejtermékeké 8,4, a cukoré 8,2, a párizsi, kolbászé 7,7, a tejé 7,4, a sertéshúsé 4,5 százalékkal mérséklődött. A háztartási energiáért 10,6 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,4, az elektromos energia 2,3 százalékkal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,1 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,7 százalékkal.

A szolgáltatások 5,9 százalékkal drágultak,

ezen belül az üdülési szolgáltatások 12,9, a járműjavítás és -karbantartás, valamint a testápolási szolgáltatások 9,59,5, a lakásjavítás és -karbantartás 9,4, a lakbér 9,3, a sport, múzeumi belépők 8,8, az egészségügyi szolgáltatások 8,6 százalékkal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,5 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 20,7, a szobabútorok 5,1, a fűtő- és főzőberendezések 4,1, az új személygépkocsik 1,8 százalékkal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 0,3 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 4,4 százalékkal drágultak.

A KSH kimutatása szerint augusztushoz képest szeptemberre a fogyasztói árak átlagosan nem változtak. Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,5 százalékkal), meghatározóan az idényáras élelmiszerek 4,0 százalékos árcsökkenése következtében. A száraztészta ára 2,0, a péksüteményeké 1,3, a tejé, valamint a vaj, vajkrémé 0,7-0,7, a rizs, hántolmányoké 0,6 százalékkal csökkent, az iskolai étkezésé 2,1, az óvodai, bölcsődei étkezésé 1,4, a tojásé 1,3, a gyümölcs-, zöldségléé 1,1, a tejtermékeké 0,8 százalékkal nőtt. A szezonváltás következtében a legnagyobb mértékben a ruházkodási cikkek drágultak, 1,5 százalékkal. A háztartási energia ára 0,1 százalékkal mérséklődött, ezen belül az elektromos energiáért 0,2 százalékkal többet, a palackos gázért 1,0 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A szolgáltatások ára átlagosan 0,4 százalékkal csökkent, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára – a szezonális hatások miatt – 6,3 százalékkal mérséklődött. A járműüzemanyagok, valamint a gyógyszer, gyógyáruk 0,4-0,4 százalékkal drágultak.

A nyugdíjas fogyasztóiár-index szintén 4,3 százalék volt, a múlt havi 4,5 százalékhoz képest tehát jobb lett az idősek inflációs mutatója.

Az erősen ingadozó és nem piaci eredetű hatásoktól megtisztított úgynevezett maginfláció az augusztusi értékkel megegyezően 3,9 százalékot tett ki.