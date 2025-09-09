Ennyibe fognak kerülni az autópálya-matricák 2026-ban

A vonatkozó jogszabályok előírása szerint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) minden év január 1-jén a megelőző év augusztusi inflációjának mértékével emeli az időalapú úthasználati díjakat, azaz közismert nevükön az autópálya-matricák árait.

Mint arról kedden reggel beszámoltunk, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint augusztusban a fogyasztói árak 4,3 százalékkal haladták meg a 2024. augusztusiakat.

A pénzromlási adat ismeretében 2026. januárjától az alábbi díjak lesznek érvényesek az autópályákon (tíz forintra kerekítve):

D1M (motorkerékpár):

napi: 2770 forint,

heti (10 napos): 3450 forint,

havi: 5590 forint,

éves: 61 750 forint,

vármegyei éves: 7190 forint.

D1 (személyautó):

napi: 5540 forint,

heti (10 napos): 6900 forint,

havi: 11 180 forint,

éves: 61 750 forint,

vármegyei éves: 7190 forint.

D2 (kisteherautó):

napi: 7790 forint,

heti (10 napos): 10 040 forint,

havi: 15 820 forint,

éves: 87 650 forint,

vármegyei éves: 7190 forint.

U (utánfutó):

napi: 5540 forint,

heti (10 napos): 6900 forint,

havi: 11 180 forint,

éves: 61 750 forint,

vármegyei éves: 7190 forint.

Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban azt jelentette be, akik az M1-es autópálya által érintett négy vármegyében (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) laknak, azok

erre a négy megyére fél áron vehetik meg az éves matricákat, így azok körülbelül 15 ezer forintba fognak kerülni.

Az M1-es autópálya bővítése kétéves, pénzhiány miatti csúszás után a múlt héten indult meg.