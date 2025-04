„Üzletszerűen van fenntartva a madárinfluenza”

Immár öt éve van Magyarországon madárinfluenza, két éve pedig „irgalmatlanul keményen tizedeli” az ágazat állományát – mondta az N1 TV-nek Szalóki Szabolcs, a Magyar Víziszárnyas Érdekképviseleti Szervezet (MVÉSZ) elnöke. Az ernyőszervezet vezetője szerint a hatóságok semmit nem tesznek a járvány ellen. Mint mondta, öt éve járják a minisztériumokat, az érdekképviseleteket, az agrárkamarát, sőt írtak levelet Orbán Viktor miniszterelnöknek is.

„Választ mindig kapunk, ígéreteket rengeteget kapunk, de segítséget nem”

– közölte Szalóki Szabolcs. Felidézte, a ragadós száj- és körömfájás után mind Nagy István agrárminiszter, mind Orbán Viktor az első kitöréshez mentek segítséget nyújtani, ők azonban felháborítónak tartják, hogy ugyanezt a segítséget ők öt év után sem kapják meg. Mint fogalmazott, azt szeretnék, ha a kormányzattól megkapnák azt a segítséget, hogy a víziszárnyastartók is talpon tudjanak maradni.

Szalóki elmondta, a száj és körömfájás vagy a sertéspestis miatt károsult gazdákkal ellentétben ők eddig nem kaptak ilyen jellegű támogatást, a szektor csak az életben maradásért küzd.

A szervezet elnöke közölte, megelégelték a várakozást, ezért

április 29-én reggel 8 órától délután 3 óráig Soltvadkerten, Bócsa irányába a 42-es és 43-as kilométer között figyelemfelhívó demonstrációt tartanak,

ahová minden magyar gazdát várnak. Szalóki azt kérte gazdatársaitól, álljanak ki közösen a magyar agráriumért, mert ha nem teszik, akkor két év múlva vége a hazai mezőgazdaságnak.

Szalóki szerint a magyar hatóságok nem képesek megmutatni, hogyan működik a madárinfluenza járvány kezelése. Felidézte, 2006-ban volt az első kitörés, azt rendben megfékezték, a 2015-ös nyírségi kitörés elmúlt. Ám – tájékoztatott – 2019 ősze óta köztünk van a madárinfluenza, amit a hatóság szerinte nem tudja és nem is akarja megoldani. Szerinte ennek az az oka, hogy a madárinfluenza utáni kártalanítás olyan jól fizet, hogy némely érdekköröknek nem érdeke a járvány felszámolása. Az érdekképviseleti vezető emlékeztetett, Pásztor Szabolcs országos főállatorvos 2023 végén levelet írt a Baromfi Terméktanácsnak, melyben arról érdeklődött, hogy mire költött az erre kifizetett 90 millió eurót, ugyanis már az Európai Unió illetékeseinek is feltűnt, hogy Magyarországon nem akarják megelőzni a madárinfluenzát, kiemelték belőle a víziszárnyasokat és a libatartó telepeket.

„Üzletszerűen van fenntartva a madárinfluenza”

– fogalmazott Szalóki Szabolcs, aki szerint jelenleg is felelőtlenül történik a járványkezelés, számos előírást megszegnek a hatóságok.

Az MVÉSZ elnöke azt mondta, „nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés lenne”, ha Orbán Viktor meglátogatná a demonstrációs, és le tudnának ülni vele megbeszélni ezt az ágazatot lassan tíz éve sújtó problémát. De azt is elvárják, hogy Nagy István agrárminiszter mondja el a termelőknek, hogy valójában mi történt. Emellett várják Font Sándort, Lezsák Sándort és Zsigó Róbertet is, vagyis azokat az országgyűlési képviselőket, akik érintettek a kérdésben, továbbá Bányai Gábort, aki az érintett három vármegye, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegye megbízott kormánybiztosát is.

A Jobbik részéről Bencze János, az ellenzéki párt agrárpolitikusa reagált a felhívásra. A videó mellett kommentben jelezte:

„A Fidesz 15 év alatt kivégezte az agrárium maradékát is! Eszük ágában sem volt rendbehozni vagy segíteni, egy cél volt, a haverokat minél több földhöz és pályázati pénzhez juttatni!”