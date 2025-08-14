Erőteljes ukrán bombázás Oroszországban - lángokba borult az olajfinomító

Volgográd térségét az éjszaka nagyszabású, összehangolt ukrán dróntámadás érte, amely mélyen az orosz hátországban csapott le. A régió vezetése szerint a légvédelem ugyan több célpontot semlegesített, ám a lehulló törmelék olajszivárgást és kiterjedt tüzet okozott a Lukoil tulajdonában lévő olajfinomító területén. A tűzoltók megkezdték az oltást, első közlések szerint nincs sérült.

A mostani akció beleillik az ukrán mélységi csapások sorába, amelyek ipari és katonai létesítményeket, köztük olajfinomítókat vesznek célba az orosz üzemanyag-ellátás és bevételek gyengítése érdekében. A volgográdi üzem nem először kerül célkeresztbe: a teljes körű háború kezdete óta több támadás érte. Az elmúlt hetekben több orosz finomító is csökkenteni kényszerült kapacitását, sőt volt, ahol átmeneti leállásra is sor került a dróntalálatok nyomán.

A volgográdi létesítményben keletkezett károk pontos mértéke egyelőre nem ismert; a kárfelmérés és a tűzvizsgálat folyamatban van. Ukrajna a hír megjelenéséig nem kommentálta az éjszakai műveletet.