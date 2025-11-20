Eszement drágulás várható a lakáspiacon

2025 végére a lakásárak éves növekedési üteme 28,8 százalékra gyorsulhat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb, szeptemberi piaci adatokat is figyelembe vevő előrejelző modellje alapján – írja a Portfolio.

Utoljára ilyen magas szintű éves növekedést 2000 negyedik negyedévére mutatott ki a jegybank

– jegyzi meg a gazdasági lap.

Budapesten 4-5 százalékos negyedéves áremelkedéseket követően 27,9 százalékot érhet el az éves lakásár-dinamika a negyedik negyedévben, ugyanis a fővárosi lakások egy részénél épp a program árkorlátai szabtak gátat a további áremeléseknek. A vidéki árszintek mellett ez a korlát egyelőre nem fejtett ki hatást – jegyezték meg az MNB szakértői.

Idén az MNB előrejelzése szerint

az újonnan átadott lakások száma 7 százalékkal csökkenhet az előző évihez képest,

összesen 12,4 ezer lakás átadása várható.

A fővárosi új lakások átlagos négyzetméterára 1,77 millió forintra emelkedett a harmadik negyedévre, ez 15 százalékos éves drágulást jelent. A harmadik negyedévben a budapesti új lakások kínálata 17 százaléka felelt meg az Otthon Start feltételeinek, ugyanakkor a negyedév során újonnan piacra kerülő lakások esetében 29 százalék ez az arány – írja a lap.

Hangsúlyozzák, az eladó lakóingatlanok iránti kereslet 2025 első félévében 5 százalékkal bővült éves összevetésben, míg az Otthon Start Program hatására már a szeptemberi indulását megelőzően, augusztusában kiugróan, 46 százalékkal nőtt, majd ezt követte a megvalósult tranzakciók dinamikus, éves szinten 37 százalékos növekedése szeptemberben. Budapesten a harmadik negyedévben megvalósult tranzakciók 81 százaléka felelt meg az Otthon Start árjellegű korlátainak, míg vidéken gyakorlatilag minden eladott ingatlan belefért ebbe a kategóriába.