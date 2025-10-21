Európa legszebb szerpentinje 30 milliárdból?

A hazai úthálózat fejlesztése érdekében szólalt fel az Országgyűlésben Dudás Róbert. A jobbik országgyűlési képviselője rámutatott, az autópályákon a minőség jó, de a menetidő rendkívül meghosszabbodott. Észak-Magyarországon vasútközlekedés viszont nincs, mert vagy nem is volt, vagy 2010 előtt bezárták, és azóta sem nyitották újra. A kistelepülési bekötőutak viszont járhatatlanok.

Az ellenzéki képviselő felhívta Lázár János építési és közlekedési miniszter figyelmét a 23-as főút Bátonyterenye és Ózd közötti 60 kilométeres útszakaszára, melyen belül

kiragadtak egy hat kilométeres szakaszt, és oda Európa legszebb szerpentinjét álmodták 30 milliárd forintból.

A jobbikos honatya a helyiek panaszaira hivatkozva azt mondta a hat kilométeres szakasz előtt és után is olyan rossz állapotú az út, hogy inkább azt kellene felújítani.

Mint mondta, Bátonyterenyéig négysávos úton lehet eljutni, és ha az ezt követő szakaszt is négysávossá tennék, akkor Nógrád vármegye, Heves vármegye északi része és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye is bekapcsolható lenne a gazdasági vérkeringésbe.

Dudás úgy véli,

látványberuházások helyett valódi fejlesztésekre van szükség.

Lázár János miniszter válaszában azt mondta, azt, hogy az országnak ez a része is bekapcsolódjon a gazdasági-társadalmi összeköttetésbe, Fónagy János javasolta „sok-sok évtizeddel ezelőtt”. A tárcavezető állítás szerint megkezdték az útpálya felújítását.

A miniszter ismertette, állami tulajdonban 32 ezer kilométer, önkormányzati tulajdonban pedig 182 ezer kilométer út van, így mindenütt van felújítandó út. Emlékeztetett, december közepén lép hatályba az a rendelkezés, melynek értelmében minden települést napi három buszjárattal kell összekötni a járásközpontokkal, ezért

„létérdekünk, hogy a buszok alatti úthálózat a költségek viselése, a gazdaságos üzemeltetés miatt fenntartható legyen”.

Az adott szerpentinszakaszról Lázár János azt mondta, azt a helyiek kérték, egyeztetettek az önkormányzatokkal is. Hozzátette, a műszaki tartalmat csökkentették, ezért most 20,3 milliárd forint a beruházás értéke. Azt is közölte, heves vármegyében 160 milliárd forintot költöttek az úthálózatra, és jövőre is 36 kilométernyi út felújítása kezdődik a vármegyében.

A miniszter várja az összes parlamenti képviselő javaslatát, hogy hol kell beavatkozni az úthálózat karbantartására.

Viszonválaszában Dudás azt mondta, nem fogadja el a miniszteri választ, mert amit mondott, az elmélet, és csak a jövőre vonatkozik. Felvetette, hogy ha Fónagy János ötlete évtizedekkel előbb fogant meg, akkor azóta miért nem valósult meg. A Jobbik képviselője a helyiek véleménye alapján felvetette, a szerpentinre szánt pénzből az összes környékbeli kistelepülési bekötőutat fel lehetett volna újítani. Megígérte, élni fog a tárcavezető által említett útfelújítási javaslattal.