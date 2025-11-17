Európai szintre viszi a Jobbik a devizakárosultak ügyét

A Jobbik az Európai Keresztény Politikai Párt (ECPP) szakmai támogatásával tartotta meg „Európai megoldások a devizahitelesek védelmében” című konferenciáját – tájékoztatott Facebook oldalán Brenner Koloman. A Jobbik elnökhelyettese és országgyűlési képviselője kifejtette. a rendezvény célja az volt, hogy

bemutassa a magyar devizahiteleseket érintő jogsérelmek európai összefüggéseit, valamint feltárja az uniós jogalkalmazás hiányosságait,

amelyek évek óta akadályozzák a magyar károsultak jogérvényesítését.

A konferencián áttekintették a devizahitelperek uniós vetületeit, az Európai Unió Bíróságának releváns ítéleteit és azokat a rendszerhibákat, amelyek miatt ezek végrehajtása több tagállamban – így Magyarországon is – elmaradt. A szakmai előadók rámutattak:

a magyar devizahitelesek helyzete nemzetközi összehasonlításban is kirívó, és olyan uniós jogállamisági és fogyasztóvédelmi problémákra mutat rá, amelyeknek kivizsgálása európai szinten is indokolt

– olvasható a bejegyzésben.

Aláhúzza, az ECPP szakmai támogatásáról biztosította a Jobbikot, jelezve: európai hálózatán és rendelkezésre álló intézményi csatornákon keresztül segíti, hogy a magyar devizahitelesek problémája európai szintű figyelmet kapjon, és eljusson az uniós döntéshozókhoz. A Jobbik Magyarországért Mozgalom célja, hogy az ügy az Európai Parlament, valamint az Európai Bizottság előtt is napirendre kerüljön – írja a posztban Brenner Koloman. Arról, hogy a devizakárosultak igazságtételi csomagjának egyes elemeit európai térbe emelik, Z. Kárpát Dániel a november 8-i Devizás Igazság Napján beszélt.

A rendezvény megerősítette: a magyar devizahitelesek helyzete olyan rendszerszintű igazságtalanságokra mutat rá, amelyek orvoslása csak európai szintű fellépéssel érhető el. A Jobbik Magyarországért Mozgalom elkötelezett abban, hogy az ügyet kivigye Európába, és megteremtse a magyar családok számára a jogállami normákon alapuló, méltányos jogvédelmet – zárul az ellenzéki politikus posztja.