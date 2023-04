Ez lenne a segítség? Nagy Márton terve szerint több száz nagyvárosi postát zárhatnak be

Nagy Márton április elején még arról beszélt, hogy jobban oda kell figyelni és a magyar állam számára a legolcsóbb működést kell biztosítani. Úgy tűnik, a legegyszerűbb eszközt választotta az Orbán-kormány a súlyos finanszírozási gondokkal küzdő Magyar Posta "rendbetételét" illetően: a tömeges bezárásokat.

Az mfor.hu kiszúrta ugyanis azt a kormányzati portálra feltöltött, a postatörvény módosításáról szóló javaslatot, amelyből jól látható, hogy mi Nagy Márton terve az állami vállalattal.

A tervezet szerint a Gazdaságfejlesztési Minisztérium törvénymódosítása azt jelentené, hogy a postának

a 30 ezernél nagyobb népességszámú településeken 30 ezer lakosonként legalább egy postahelyet kell biztosítania.

Csak a rend kedvéért, a jelenlegi szabályok szerint 25 ezer lakosonként kell egy posta az ennél nagyobb településeken.

A gazdasági portál példaként felhozta, hogy az 50 ezres lakosú Egerben törvényileg elég lenne csak egy postát fenntartani. Ez persze csak egy törvényi lehetőség, a Magyar Posta elvileg dönthet úgy, hogy többet is működtet. De ez azt is jelenti, hogy Budapesten és a többi nagyvárosban is számos postát bezárhat az állami vállalat, ami szintén törvényes lesz. Eddig Budapesten a jogszabályi kötelezettség alapján előírt 66 posta helyett mintegy 112 posta állt az ügyfelek rendelkezésére. A 30 ezres szabály alapján viszont a fővárosban elvileg elég lenne a jövőben csak 55 postát üzemeltetni - írja az Mfor.

Azt egyébként nem tudni, mi indokolja a törvénymódosítást.

Mint arról mi is beszámoltunk, a Magyar Posta döntése nyomán tavaly október végén 366 postahelyet zártak be "ideiglenesen" az energiafelhasználás csökkentésére hivatkozva. A helyzet pedig most úgy áll, hogy az ideiglenes bezárásból végleges lett azokon a településeken, ahol az önkormányzat nem vállalta a díjfizetést és nem kötött szerződést a postával.

