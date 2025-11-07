Ezekről tárgyalhat pénteken Donald Trump és Orbán Viktor

Magyar idő szerint este fél 6-kor fogadja Donald Trump amerikai elnök Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. A tárgyalásról a kormányfő a csütörtök este rögzített, reggel sugárzott rádiós beszélgetésben is hosszan értekezett, különösen az amerikaiak által az orosz energiahordozókra kivetett szankciók kérdéséről.

A Bloomberg értesülései szerint az alábbi ügyekben születhet még megállapodás Washingtonban:

– Egy 100 millió dollár (33,5 milliárd forint) értékű szerződés alá a Westinghouse Electric Co. vállalattal nukleáris fűtőanyag vásárlásáról. A megállapodás értelmében az amerikai cég venné át a jelenleg orosz beszállítótól függő paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátását. A kontraktusról nagy vonalakban péntek reggel már Szijjártó Péter külügyminiszter is beszélt.

– Egy 600 millió dollár (mintegy 200 milliárd forint) értékű, öt évre szóló szerződés, amelynek keretében amerikai cseppfolyósított földgáz (LNG) érkezne Magyarországra. Ennek részletei még változhatnak, a tárgyalások az utolsó fázisban vannak.

– 10 darab kis moduláris atomerőmű (SMR) beszerzése, a megállapodás összértéke elérheti a 20 milliárd dollárt, vagyis 6700 milliárd forintot. Ezek megvásárlásáról első körben szándéknyilatkozatot írhat alá a magyar kormány. A kis moduláris atomerőművek beszerzéséről szintén beszélt a nap folyamán a külgazdasági és külügyminiszter. Ezen tárgyalások még a kezdeti szakaszban vannak, és nem minden technológiai akadály hárult el a beszerzésük előtt, de az már most látszik, hogy a projekt „gyökeresen átírhatja a régóta csúszó paksi bővítést”.

Mindemellett magyar tisztviselők szerint a megállapodáscsomag védelmi szerződéseket és egy meg nem nevezett pénzügyi egyezményt is tartalmaz.

A Joe Biden elnöksége alatt felmondott, és eddig újra nem kötött, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény azonban nem az elnök, hanem a Kongresszus hatásköre.