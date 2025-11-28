Ezért utazik Moszkvába Orbán Viktor

Bár Orbán Viktor péntek hajnalban elindult Moszkvába, azért nem maradt a nép miniszterelnöki kinyilatkoztatás nélkül. A kormányfő ha nem is félórás, de kétperces nyilatkozatot tett a közmédiának a repülőtéren, ahol közölte, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel fog tárgyalni.

A miniszterelnök azt mondta, a megbeszélés célja, hogy biztosítsák Magyarország gáz- és olajellátását. Orbán Viktor szerint Európában „nagy kilengésekkel, de folyamatosan nőnek az árak”, ami megviseli a háztartásokat és a gazdaságot is. A kormányfő azt is mondta, itthon a legalacsonyabbak az energiaárak, ami azért van, mert hozzáférünk a nemzetközi összehasonlításban olcsó orosz olajhoz és gázhoz.

Orbán Viktor emlékeztetett, az amerikaiak szankciókat vetettek ki az orosz energiahordozókra, ami alól Magyarország mentességet kapott. „Most már csak gáz meg olaj kell, ezt meg az oroszoktól lehet megvásárolni” – mondta. Hozzátette, azért utazik Moszkvába, hogy a télre és a következő évre is biztosított legyen az ország energiaellátása megfizethető áron.

Arra a kérdésre, hogy az orosz–ukrán háború esetleges lezárása szóba kerül-e a két vezető találkozóján, a kormányfő így felelt: „Aligha tudjuk elkerülni.”