Ezt sem fogja naphosszat harsogni a kormánypropaganda

2025 novemberében

az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól.

A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal kisebb volt a 2025. októberinél – közölte hétfő reggeli gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az intézet azt írta,

a feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene

az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában (ide tartozik az akkumulátorgyártás is – A szerk.) visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első tizenegy hónapjában 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal csökkent

– zárul a KSH tájékoztatása.