Legfontosabb „barátai” tagadták meg a bukott Orbán Viktort

Fideszes szempontból igen kellemetlen nyilatkozatok vagy épp hallgatások kerültek napvilágra a kormánypárt földcsuszamlásszerű vereségét követően. Hétfőn Donald Trump amerikai elnök hagyta figyelmen kívül, mikor Orbán Viktor vereségéről kérdezte őt a Newsweek újságírója.

Ez azért figyelemre méltó, mert a múlt héten még J. D. Vance alelnök kampányolt a Fidesz mellett, egy kampányrendezvényen pedig még telefonon fel is hívta az elnököt, aki támogatásáról biztosította Orbánt.

Kedden pedig Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője fogalmazott így a The Guardian tudósítása szerint:

„Soha nem voltunk barátok Orbánnal.”

Moszkva egyébként nem küldött gratuláló üzenetet a győztes Tisza Pártnak, ugyanis – mint fogalmaztak – Magyarország a nem baráti országok közé tartozik. Peszkov azonban megjegyezte, Moszkva továbbra is nyitott a párbeszédre, illetve a kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítésére Budapesttel. Ennek előzménye, hogy hétfőn Magyar Péter egy hosszú nemzetközi sajtótájékoztató keretében arról beszélt az orosz energiahordozókról történő leválás kapcsán, hogy a választások eredményétől a földrajz nem változik meg, és Magyarország energiafüggősége egy időre fennmarad.