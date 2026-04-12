Fidesz-többség, netán Tisza-kétharmad?

Továbbra is drasztikusan eltérő adatokat közölnek a közvélemény-kutató cégek, bár Fidesz-közeliek alaposan visszavettek.
Az Alapjogokért Központ választások előtti mérése szerint:
Fidesz: 44,5 százalék,
Tisza Párt: 42 százalék,
Mi Hazánk: 7 százalék,
DK: 4 százalék,
MKKP: 2,5 százalék.
A Medián azonban kétharmados Tisza-többségre számít a parlamentben a szintén az utolsó napokban elvégzett kutatása alapján. Szerintük:
Tisza Párt: 55,5 százalék,
Fidesz: 37,9 százalék,
Mi Hazánk: 3,9 százalék,
DK: 1,4 százalék,
MKKP: 1,3 százalék.
A 21 Kutatóközpont mérése szerint:
Tisza Párt: 55 százalék,
Fidesz: 38 százalék,
Mi Hazánk: 5 százalék,
MKKP: 1 százalék,
DK: 1 százalék
