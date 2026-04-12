Fidesz-többség, netán Tisza-kétharmad?

Továbbra is drasztikusan eltérő adatokat közölnek a közvélemény-kutató cégek, bár Fidesz-közeliek alaposan visszavettek.

Az Alapjogokért Központ választások előtti mérése szerint:

Fidesz: 44,5 százalék,

Tisza Párt: 42 százalék,

Mi Hazánk: 7 százalék,

DK: 4 százalék,

MKKP: 2,5 százalék.

A Medián azonban kétharmados Tisza-többségre számít a parlamentben a szintén az utolsó napokban elvégzett kutatása alapján. Szerintük:

Tisza Párt: 55,5 százalék,

Fidesz: 37,9 százalék,

Mi Hazánk: 3,9 százalék,

DK: 1,4 százalék,

MKKP: 1,3 százalék.

A 21 Kutatóközpont mérése szerint:

Tisza Párt: 55 százalék,

Fidesz: 38 százalék,

Mi Hazánk: 5 százalék,

MKKP: 1 százalék,

DK: 1 százalék

