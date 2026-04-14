Változott a választás eredménye

Egy választókerületben, a Keszthely központú Zala vármegye 2. választókerületében újraszámolják a szavazatokat – derül ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adataiból. A térségben Varga Balázs, a Tisza jelöltje 24 977, Nagy Bálint, a Fidesz aspiránsa pedig 24 918 voksot kapott, az 59-es különbség miatt utóbbi kérte a szavazatok újraszámolását.

Közben az NVI elvégezte a külhoni magyarok szavazatainak összesítését is. Összesen 494 244 külhoni magyar regisztrált magyarországi pártlistás szavazásra, közülük 256 233-an (51,84 százalék) éltek is ezzel a lehetőséggel.

Az eredmény:

Fidesz: 223 956 (87,4 százalék),

Tisza: 27 217 (10,62 százalék),

Mi Hazánk: 3788 (1,48 százalék),

MKKP: 765 (0,3 százalék),

DK: 507 (0,2 százalék).

Jelen pillanatban a megalakulás előtt álló új Országgyűlésben a Tisza 136 mandátummal rendelkezik, a Fidesznek 56, a Mi Hazánknak pedig 6 képviselője van.

Ez azonban még több helyen változhat,

ugyanis minden választókerületnek van egy olyan kijelölt választóköre, ahol még nem összesítették a voksokat. Az átjelentkezett (belföldön máshol vagy külföldön tartózkodó) szavazók voksait ide szállítják át, és szombatig itt állapítják meg a – még nem jogerős – végeredményt.

Tolna vármegye 2. választókerületében (Dombóvár és környéke) Csibi Krisztina (Fidesz) csak 422 szavazattal vezet Szijjártó Gábor (Tisza) előtt, míg 2337 voksot még nem számolt át a szavazatszámláló bizottság. Tolna vármegye 3. választókerületében (Paks és térsége) Süli János (Fidesz) csak 138 szavazattal áll jobban, mint Cseh Tamás (Tisza), itt 3416, eddig nem ismert voksra várunk. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 6. választókerületében (Nyírbátor és vonzáskörzete) pedig Simon Miklós (Fidesz) mindössze 174 vokssal áll jobban Barna-Szabó Tímeánál (Tisza), itt 2534 szavazatról nem tudjuk, kire adták le a választók.