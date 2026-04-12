Rekordmagas részvétel a választáson

Este 19 órakor lezárult a szavazás, a szavazatszámláló bizottságok pedig megkezdik a voksok összeszámlálását. Vasárnap délután 18:30 óráig a választók 77,80 százaléka, 5 856 515 fő adta le szavazatát az országgyűlési választásokon. A részvétel egész nap nagyon magas volt, négy évvel ezelőtt 18:30 órakor 67,80, míg négy éve urnazáráskor is „csak” a választásra jogosultak 70,21 százaléka jelent meg a szavazóhelyiségekben.

18:30 óráig a legnagyobb arányban, 81,95 százalékban Győr-Moson-Sopron vármegyében járultak az urnákhoz, míg a legalacsonyabb részvételi arányt, 71,92 százalékot Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében jegyezték fel. A fővárosban a szavazók 80,96 százaléka voksolt.

Négy évvel ezelőtt a Fidesz 2 millió 809 ezer listás szavazatot (az összes leadott szavazat 52,45 százaléka) szerzett belföldön listán, ami mellé 251 ezer levélszavazatot is besöpört. A most 18 óráig leadott szavazatok száma már most több, mint kétszerese az akkor megszerzett kormánypárti voksoknak. A kérdésre, hogy vajon a kormánypárt szerzett-e szavazókat a négy évvel ezelőttihez képest, vagy a kormánykritikus szavazók voltak-e aktívabbak, az este folyamán fogunk választ kapni.