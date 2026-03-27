Februárban majdnem kétszer annyian hunytak el, mint ahányan születtek

Az előzetes adatok szerint 2026 februárjában 5333 gyermek született, és 10 198 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 6,0, a halálozásoké 8,1 százalékkal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 20 százalékkal emelkedett – írja péntek reggeli gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az intézet a részletes adatokra áttérve azt írja, 2026 februárjában

– 5333 gyermek született, 6,0 százalékkal, 339-cel kevesebb, mint 2025 februárjában,

– 10 198 fő vesztette életét, 8,1 százalékkal, 896-tal kevesebb az egy évvel korábbinál,

– A természetes fogyás a 2025. februári 5422-vel szemben 4865 fő volt,

2456 pár kötött házasságot, 20 százalékkal, 415-tel több, mint egy évvel korábban.

– Ezer lakosra 7,3 élveszületés és 14,0 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,4, a halálozási arányszám 1,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 februárjában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal, 6,7 főre csökkent. Ezer lakosra 3,4 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban.

Az idei év első két hónapjában

– 11 586 gyermek jött világra, 4,0 százalékkal, 482-vel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 2,2, míg februárban 6,0 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos hónapjaiban. Ezer 15–49 éves nőre 35,4 élveszületés jutott, 0,6 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

– A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,34 volt.

– 22 510-en haltak meg, 6,7 százalékkal, 1607-tel kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 5,5, februárban pedig 8,1 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

– A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 10 924 fő volt, 9,3 százalékkal kevesebb az előző évi 12 049 fős értéknél.

– 4554 pár kötött házasságot, 25 százalékkal, 910-zel több az egy évvel korábbinál. Januárban 31, februárban 20 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2025 azonos hónapjaiban.

– Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 14,7 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,3 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 1,0 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 január–februárjában. A természetes fogyás 0,7 ezrelékponttal 7,1 ezrelékre csökkent. Ezer élveszületésre 4,1 csecsemőhalálozás jutott, amely 1,5 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 3,0 ezrelék volt, 0,6 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.

A KSH arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt 12 hónapban, azaz 2025. március és 2026. február között

– 71 518 gyermek született, 6,7 százalékkal, 5168-cal kevesebb a megelőző 12 havinál.

– 122 593-an haltak meg, 4,6 százalékkal, 5902-vel kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.

– 47 510 pár kötött házasságot, 2,9 százalékkal, 1343-mal több a megelőző 12 havinál.

– Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,6 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb, mint a korábbi időszakban.