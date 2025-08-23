Fejetlenség és kormánypárti belháború Kiskunfélegyházán – háttérben némi luxizás

A polgármester július 9-i lemondása után a jegyző is felállt székéből Kiskunfélegyházán. Faragó Zsolt 10 éven át volt a törvényesség őre a Bács-Kiskun vármegyei városban, és távozását azután jelentette be, hogy 10 kormánypárti önkormányzati képviselő a közösségi médiában adott magyarázatot a korábbi Nemzeti Fórum-os polgármester, Csányi József távozására.

A képviselők azt állítják, hogy a fél hivatal le akart mondani Csányi vezetési stílusa és viselkedése miatt. Szerintük a volt polgármester emberi méltóságukban alázott meg szakembereket, akikkel szemben mindig annak a siserehadnak volt igaza, aki csak hízelgett és azt mondta, amit Csányi József hallani akart. A posztban a képviselők értékeket nem képviselő barátokról, szeretőkről, rossz társaságról is írnak. Állítólag a hivatal dolgozói olyan légkörben végezték a munkájukat, ahol titokban nyomkövető volt a hivatali autókban, kamerák figyelték lépéseiket.

A képviselők azt is felemlegetik a volt polgármesternek, hogy rovott múltú barátjának a lányát fel kellett venni a hivatalba, munkavégzés helyett a valódi feladata a kollégáiról való jelentés volt. A felesége mellett tartott szeretőjét pedig szakításukat követően – a város térfigyelő kamera hálózatának lehetőségeivel visszaélve – annak megfigyelésére használta fel.

A kormánypárti képviselők vállalhatatlan és méltatlan életvitelről, illetve viselkedésről is említést tesznek: „magánrepülőzésekről, luxusnyaralásokról, luxusingatlanról, luxusautókról, olyan dolgokról, amelyek ellentmondásban vannak a polgármesteri tisztséghez fűződő átláthatósággal, amit egy vagyonnyilatkozatnak is tükröznie kellene. Sokkoló hírek a város első emberének viselkedéséről, a pozíciójához méltatlan új társaságáról. Sokkoló hírek arról, hogy a város vezető szakemberei: a jegyző, az aljegyző, osztályvezetők, cégvezetők és más hivatalnokok a közös felmondásukat tervezik, mert sem szakmailag sem morálisan nem tudják tovább folytatni a polgármesterrel a közös munkát. Hogy olyan mértékű emberi, szakmai és erkölcsi hiányosságokkal szembesültek, amelyekre bár sokszor próbáltak, nem tudtak megfelelő megoldást találni.”

Korábbi párttársai azt is szóvá teszik, hogy Csányi sikeres vállalkozónak állítja be magát, holott a volt feleségével közös, szinte eredménytelenül működő kis könyvelő cégükön kívül sem előtte, sem később nem volt az érdekeltségében semmilyen gazdasági társaság, amely jövedelmező lett volna. „Az elmúlt több mint egy évtized során kizárólag a polgármesteri fizetéséből hogyan volt képes fényűző, luxuséletet biztosítani maga és a környezete számára? Ráadásul ezt nem is rejtette véka alá! Ahol járt, büszkén hangoztatta a fényűző életvitelét. A saját elmondása szerint is húszmillió forintos Maldív-szigeteki utazásokat, magánrepülővel célba vett egyéb luxus üdülőhelyeket: Monacót, Korfut… Hol a családjával és a velük tartó siserehaddal, hol a hivatali alkalmazott szeretőjével. Ráadásul nem egyszer, hanem sokszor. Nem is beszélve a több tízmilliós Rolex órákról, az ötvenmilliós Mercedesről és a mellé egy időben megérkező másik Mercedesről – csak az már hatvanmillióért. És ez még nem volt elég! A képviselők szándékos megtévesztése volt, amikor azt hittük, hogy a polgármesteri hivatal részére történik majd autóbeszerzés, majd egyszer csak az államfők által is használt luxus Mercedes állt a hivatal udvarán. Amikor számonkértük a volt polgármestert, csak ennyit mondott arrogánsan: ha egy államfőnek jár, ő is megérdemli. Ezt leírva elönt bennünket a szégyen. És ezeket nem lehet letagadni, elhazudni. A repülőgépek lajstromszámai, utasai rögzítettek, egy autó tulajdonosa egyértelmű, számtalan fényképpel, beszámolókkal hirdette mindezt kollégái körében is” – írják a képviselők.

A polgármester végül lemondott, kérte a három havi végkielégítését és a bent maradt szabadságának megváltását. Ez több mint, 8,7 millió forintot jelentett. A képviselők szerint Csányi tanácsadói fizetésként kérte a ciklus végéig a polgármesteri fizetését és azt, hogy a megyei közgyűlés Fidesz-frakciójának tagja maradhasson, így felvehesse az azért járó tiszteletdíjat.

A képviselők posztja után néhány órával a 10 éve hivatalban lévő Faragó Zsolt jegyző is bejelentette lemondását. A hivatalvezető így indokolta döntését: „Az elmúlt időszakban olyan mértékű emberi, szakmai és erkölcsi hiányosságokkal szembesültünk a kollégáimmal, amelyekre bár sokszor próbáltunk, nem tudtunk megfelelő megoldást találni. Velem együtt több tucat kollégám is hosszú ideje őrlődött, hogy merre tovább. Igen, mi fordultunk segítségért a képviselőkhöz, mert ezek az emberek jóhiszeműen megbíztak a városvezetőben, nem tudták, mi történik zárt ajtók mögött. A legtöbbször mi sem. Igen, megromlott a viszonyom Csányi József volt polgármesterrel. Évekig én voltam a fal. Miközben az volt a feladatom és kollégáim feladata, hogy a város törvényesen és jól működjön, ez a tevékenységem, tevékenységünk számos esetben szembekerült a volt polgármester érdekeivel. Az egyre nagyobb nyomás, hogy olyan dolgokat tegyek, amelyekkel nem értek egyet, rendkívül megviselte már az egészségemet is.”