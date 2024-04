Feloszlott a Mi Hazánk váci szervezete, 16-an kiléptek a pártból

„Az elmúlt héten 15 váci bajtársammal kiléptünk a Mi Hazánk Mozgalomból, miután az országos elnökség egy újraszervezési határozatban minden váci tagot megfosztott a szervezeti tagságától és tisztségétől” – jelentette be a Vác.hu-hoz eljuttatott közleményében Dr. Csereklye Krisztina, a párt váci szervezetének eddigi elnöke. A párt központi álláspontja az, hogy szó sincs megfosztástól, az újjaszervezésre az érintett tagokat is meghívták, de ezt ők nem várták meg, hanem kiléptek. A párton belüli viszálykodásról a Telex számolt be.

A volt váci elnök ezzel szemben azt írta, hogy a közösen meghozott kilépési döntésük alapja a pártvezetés irányába kialakult bizalmi válság volt. Úgy fogalmazott, hogy az országos elnökség

a radikális, bajtársi szemléletünkkel összeegyeztethetetlen körülmények és döntések sorozatát hozta.

A Mi Hazánk váci alapszervezetének feloszlatását már egy hete bejelentették, pedig március elején még azzal büszkélkedett Dr. Csereklye Krisztina, hogy a váci szervezet elérte a 20 fős tagságot, így az ország egyik legnagyobbja lett.

A Mi Hazánk váci elnöke ekkor adta le a vezetőség felé az induló jelöltek listáját is. Ezzel kapcslatban azt írta:

Hamarosan eldő, lesz-e radikális harmadik út Vácon is.

Nem lett.

Dr. Csereklye Krisztina szerint a helyi szervezet törzsállományának távozása után nem maradt olyan személy, aki hatékonyan fel tudná vállalni a polgármesteri-, illetve képviselő-jelölti indulást. „Így a jelen helyzet alapján a Duna bal partvonalán, a szobi határtól Budapestig, egyetlen városban sem indul jelölt a Mi Hazánk színeiben az önkormányzati választásokon” – állítja.

A Mi Hazánkból kilépett tizenhat ember a párttól függetlenül is tovább folytatja munkáját a váci közéletben.

A Mi Hazánk kommunikációs igazgatója azt írta a Telexnek, hogy a jelöltállítási folyamat még nem zárult le, de Verőcén, Szobon, Őrbottyánban már konkrét jelöltjeink vannak, de „a Duna bal oldalán is folyamatosan bővülni fog még a jelöltjeink száma”.

(Címlapkép: Mi Hazánk Mozgalom - Vác/facebook)