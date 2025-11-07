Fogja a slusszkulcsot és menjen tankolni, ha kedves a pénztárcája!

A hétvégén szombaton jelentősebb áremelkedésre számíthatunk a hazai benzinkutakon – írja a Holtankoljak. A szakportál információi szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 4, a gázolaj beszerzési ára pedig bruttó 8 forinttal emelkedik a hétvége első napján.

Az autós lap statisztikái szerint pénteken az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 578 forint/liter,

– gázolaj: 584 forint/liter.

Legutóbb egy hete változtak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, azóta a benzin literje 2, a gázolajé 3 forinttal lett olcsóbb.