Folytatódik a horror a benzinkutakon

Szerdán tovább emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül többe holnaptól – tájékoztat a Holtankoljak.

Az autós szakportál statisztikái szerint a keddi átlagárak a következők:

– 95-ös benzin: 578 forint/liter,

– gázolaj: 586 forint/liter.

Az amerikai szankciók miatt az olaj jelentősen drágult a világpiacon, így keddre a benzin nagykereskedelmi ára 5, a gázolajé 10 forinttal nőtt literenként. Ez az autósok számára egyelőre enyhébb, a benzin esetében 4, a gázolaj esetében 8 forintos fogyasztóiár-emelkedést jelentett.