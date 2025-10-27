Most van baj, óriási fordulat jön a benzinkutakon

Rég nem látott áremelkedést tapasztalhatunk a hazai üzemanyagárakkal kapcsolatban, ugyanis a héten kedden a benzin beszerzési ára literenként bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig literenként bruttó 10 forinttal emelkedik – írja a Holtankoljak. Az autós portál szerint ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, ami az elsősorban Oroszországot érintő újonnan bejelentett olajszankcióknak tudható be.

A szakportál statisztikái szerint hétfőn ilyen átlagárakkal találkozhatunk a benzinkutakon:

– 95-ös benzin: 574 forint/liter,

– gázolaj: 578 forint/liter.

Legutoljára egy hete változtak a nagykereskedelmi árak, akkor a gázolajé 2 forinttal csökkent literenként. Azóta a fogyasztók számára a benzin literenkénti ára 3, a gázolajé 4 forinttal csökkent.