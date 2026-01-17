Gál Adrienn: Pécs és térsége egy ékszerdoboz, amit tovább lehet fejleszteni

Gál Adrienn egyéni vállalkozót indítja a Jobbik Baranya vármegye 1. választókerületében az április 12-i választáson – közölte az ellenzéki erő pénteki, pécsi sajtótájékoztatóján. A jobbikos jelölt végzett közgazdász, turizmus szakon végzett, jelenleg is turisztikával foglalkozik, saját és megbízói rövid távú lakáskiadását intézi. Az ellenzéki politikus közölte, egyéni vállalkozóként és édesanyaként

a családok védelme az egyik legfontosabb célkitűzés számára.

A Jobbik jelöltje úgy látja,

Pécs és környéke egy ékszerdoboz,

épített örökségünk, várak, gyógyfürdők, borturizmus mind megtalálható a régióban, amit szerinte az infrastruktúra fejlesztésével lehet továbbfejleszteni.

Gál Adrienn szerint a Pécs-Pogány repülőtér teljes körű újraindítására is szükség lenne, emellett be kell kapcsolni a közösségi közlekedésbe is.

A sajtótájékoztatón Brenner Koloman, a Jobbik elnökhelyettese, országgyűlési képviselője felidézte, azért indulnak el az április 12-i választáson, mert szükség van egy tisztességes, keresztény, konzervatív és jobboldali pártra. Ezért 106 egyéni választókerületi jelölttel és önálló országos listával mérettetik meg magukat a voksoláson.

Az ellenzéki honatya aláhúzta, értékalapú, átfogó programot nyújtanak a választóknak, mert hisznek a polgári demokráciában, és abba is, hogy a fideszes egypárti túlhatalmat nem szabad egy másik egypárti túlhatalomra leváltani. Ezért a kormányváltáson túl a rendszerváltásért is kívánnak dolgozni az Országgyűlésben.

Kiemelte, több olyan téma is van, melyet csak a Jobbik képes hitelesen képviselni. Ilyen a devizakárosultak ügye vagy az átfogó közjogi reform.