A dízelesek jobban járnak, ha még szerdán tankolnak

Most csütörtökön a gázolaj nagykereskedelmi ára literenként bruttó 3 forinttal emelkedik, a benzin beszerzési ára változatlan marad – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós szakportál saját statisztikái alapján azt írja, szerdán az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 559 forint/liter,

– gázolaj: 568 forint/liter.

Keddről szerdára a benzin beszerzési ára emelkedett literenként bruttó 3 forinttal, a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változott. A kutak fogyasztói áraiban ez forintra pontosan le is csapódott: a dízel ára az autósok számára ugyanannyi maradt, míg a benzinár a kútoszlopokon literenként 3 forinttal nőtt.