Orbán Viktor szövetségese szerint „a Beneš-dekrétumok eltörölhetetlenek”

Szerdán délután pozsonyi sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre Robert Fico szlovák kormányfő reagált Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének azon levelére, melyet Peter Pellegrini szlovák államfőnek címzett, és melyben azt kéri Ficótól, vonja vissza a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését börtönbüntetéssel sújtó törvénymódosítást, az úgynevezett némaságtörvényt. Peter Pellegrini korábban sérelmezte, hogy az ellenzéki vezető levelében a Felvidék kifejezést használja.

A riporteri kérdésre a Parameter tudósítása szerint Robert Fico most ezt válaszolta:

„Nem fogok belépni a magyarországi választási kampányba. Azt gondolom, hogy ez azon hülyéknek, a Progresszív Szlovákiának a témája, akik előjöttek ezzel. Miért volt hirtelen akkora kedvük a Beneš-dekrétumok eltörléséről beszélni, miért jöttek elő ezzel? Ilyen olcsón akarunk politikai pontokat szerezni? Így akarjuk feltépni a sebeket? A Beneš-dekrétumok eltörölhetetlenek és integráns részei a Szlovák Köztársaság jogrendjének. A második világháború utáni rendezés részét képzik.”

A kormányfő szerint a kérdéses Btk-módosítás hasonló módon bünteti a dekrétumok megkérdőjelezését, mint ahogy a holokauszt tagadása is tilos. A miniszterelnök leszögezte, aki megkérdőjelezi a második világháború lezárását, az büntetésre számíthat.

A felvidéki magyar lap kitért arra is, Fico nyilatkozatában a büntetési tételt pontatlanul pénzbírságnak vagy „valami hasonlónak” nevezte, a szlovák Büntető törvénykönyv kérdéses rendelkezése szerint azonban a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezéséért a némaságtörvény alapján akár fél év börtönbüntetés is kiszabható.

Fico arról is beszélt, hogy Orbán Viktor főtanácsadója, a korábbi MSZP-s házelnök, Szili Katalin nyílt levélben fordult Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság (EB) elnökéhez, melyben kérte, az uniós testület vizsgálja meg a szlovák törvénymódosítást. „Abszolút tiszteletben tartom, hogy Orbán Viktor kormánya az Európai Bizottsághoz fordult” – mondta Fico. Ezzel kapcsolatban a felvidéki magyar lap kiemeli, a nyílt levél nem jelenti azt, hogy Magyarország hivatalosan kötelezettségszegési eljárást indított volna Szlovákia ellen. Robert Fico azt közölte, megvárják az EB döntését, de a némaságtörvényt indokoltnak tartják.

A témában Brenner Koloman, a Jobbik elnökhelyettese, országgyűlési képviselője szerdán fejtette ki álláspontját a közmédia stúdiójában.