Gulyás Gergely: átütemezik a 13. és 14. havi nyugdíjat

Rögtön az elején megjegyezzük, nem kell megijedni, gyakorlatilag technikai módosításról van szó. Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón arról tájékoztatott, hogy a Bankszövetség jelzése alapján

a 13. havi nyugdíjat, valamint a 14. havi nyugdíj első (egyheti) összegét két egymás követő napon fogják folyósítani.

A kancelláriaminiszter a pénzintézetek ernyőszervezetére hivatkozva azt mondta, A bankrendszer nem képes egy napon biztonságosan teljesíteni mindkét kifizetést, ezért a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj első részletének kifizetésére két egymást követő napon kerül sor.

A februári nyugdíja, valamint a két rendkívüli kifizetés majdnem 1200 milliárd forintot jelent, és nagyjából 2,4 millió nyugdíjas honfitársunkat érinti. A februári nyugdíjat jogszabály szerint február 12-én, csütörtökön fizetik.