Újabb áremelkedés érkezik

Napról napra kúszik felfelé a benzin és a gázolaj ára is a héten, csütörtöktől egy kicsit jelentősebben. A Holtankoljak információi szerint a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe literenként péntektől. Ez várhatóan a kutak eladási áraiban is érvényesülni fog – teszi hozzá az autós portál.

A lap statisztikái szerint csütörtökön még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 559 forint/liter,

– gázolaj: 571 forint/liter.

Csütörtökre is emelkedett az üzemanyagok beszerzési ára, a kutaknak a gázolaj literjéért bruttó 3 forinttal többet kell fizetniük. Ez az emelkedés a fogyasztói árakban is megmutatkozott, mely literenként szintén 3 forintos dízelár-növekedést jelent. A benzin átlagára nem változott.