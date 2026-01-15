Meghátrált Lázár János a kamionosok előtt

Szerdán újabb konstruktív egyeztetés zajlott az útdíjrendszer kapcsán az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között, Lázár János miniszter, valamint Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára részvételével – írja a Fidesz-közeli Világgazdaság. A lap a tárca közleménye alapján azt írja, a miniszter fogadta a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesület, a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége, a Logisztikai Egyeztető Fórum, a Magyar Szállítmányozók Szövetsége, az Autós Nagykoalíció és a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének (ez a kamionos demonstrációt szervező Orosz Tibor frissen alakult szakmai szervezete – A szerk.) képviselőit, valamint az ellenőrzést végző hatóságok (ORFK, NAV), illetve az országos közútkezelő és útdíjszedő vállalatok munkatársait.

Az ÉKM kiemelte, hogy a célok továbbra is közösek:

– a nemzetközi tranzitforgalom minél nagyobb mértékben a kétszer két sávos úthálózaton bonyolódjon le,

– ami növeli a közlekedésbiztonságot és

– a lakosság számára okozott tehertételt is lényegesen mérsékeli.

A szaktárca szerint ugyanakkor a fuvarozói érdekképviseleti szervek újfent felsorakoztatták érveiket amellett, hogy

a március 1-jén hatályba lépő szabályozás értelmében az útdíj 35 százalékkal való emelkedésének terhét a hazai fuvarozó vállalkozások nem tudják kigazdálkodni.

Erre tekintettel Lázár János kezdeményezte az egyeztetések folytatását és február 15-ig új javaslat kidolgozását kérte az érintett állami szervek, valamint az érdekképviseleti szervek együttműködésével.

A javaslatok kidolgozásának fő területei:

– a mezőgazdasági termelők és az agrárium versenyképességének előmozdítását célzó külön szabályozás az útdíjak tekintetében,

– az útdíj rendszerével, emelésével, valamint ennek ütemezésével kapcsolatos alternatívák kidolgozása,

– a bevezetett súlykorlátozások hatáselemzése, és szükség szerinti felülvizsgálata a gyakorlati tapasztalatok és a fuvarozói jelzések alapján,

– a közúti fuvarozókat érintő ellenőrzési gyakorlatok egységesítése,

– a fuvarozói szektor versenyképességét biztosító, kiszámítható középtávú intézkedési javaslatok összeállítása.

Az ÉKM szerint mivel minden résztvevő számára a konszenzuson alapuló megoldás az igény, ezért a munka tovább folytatódik.