Gyakorlatilag a kistelepülésekre szorult vissza a Fidesz

Sem a fővárosban (vagy annak kerületeiben), sem a megyei jogú városokban nem sikerült megtartani a Fidesznek a többséget még olyan helyeken sem, ahol négy évvel ezelőtt még megvolt ez a szintű támogatottság – derül ki a 24.hu cikkéből.

Sőt, a lap összesítése szerint a bukott kormánypárt abban a 106 városban is kisebbségbe szorult, melyek az egyéni választókerületek központjai. Ez arra a 10 városra is igaz (konkrétan: Körmend, Sárvár, Csorna, Sárbogárd, Vásárosnamény, Mátészalka, Karcag, Berettyóújfalu, Balassagyarmat és Ózd), ahol végül a választókerület kisebb településein leadott szavazatoknak köszönhetően az egyéni mandátum az eddig kormányzó párté lett.

A portál összesítése szerint a 348 magyarországi város közül mindössze 66-ban szerzett többséget a Fidesz, de ezek közül egyik sem éri el a középvárosi szintet, a legnagyobb lélekszámú Fidesz-többségű város is csupán 13 ezer fős.