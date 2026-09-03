Nem elég egy szabadnap: a Jobbik szerint többet érdemelnek a rendőrök

A párt szerint egy születésnapi szabadnap kétségtelenül jóleső gesztus, ám önmagában nem oldja meg a rendőrség régóta fennálló problémáit. A Jobbik elsősorban a rendvédelmi bérek és az illetményalap rendezését, szolgálati lakásprogram indítását, valamint egy kiszámíthatóbb rendvédelmi életpálya kialakítását sürgeti.

A párt szerint emellett a szolgálati nyugdíj kérdését is rendezni kellene, hiszen a rendőri pálya komoly fizikai és lelki megterheléssel jár, miközben sok esetben a megfelelő létszám és munkafeltételek is hiányoznak.

A Jobbik ezért arra szólítja fel a Magyar Péter vezette kormányt, hogy a rendőrök megbecsülését ne egyszeri gesztusokkal, hanem hosszú távú intézkedésekkel fejezze ki.

„A születésnap évente egyszer van. A rendőrök viszont az év 365 napján szolgálják Magyarország biztonságát” – fogalmaz a párt, hozzátéve: a megbecsülésüknek is 365 napig kellene tartania.