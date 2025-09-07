„Győzelmi terv” 15 év kormányzás után: megoldatlan a devizakárosultak ügye, fogy a népesség

Bár Orbán „világpanorámás” értekezése minden bizonnyal megérdemelne egy saját adást a megboldogult Echo TV-ben, de ettől a kötcsei váteszkedéstől a magyar emberek még nem fognak jobban élni 2025-ről 2026-ra fordulva – reagált közleményében a Jobbik a miniszterelnök vasárnapi beszédére.

Az ellenzéki erő szerint Orbán eddigi győzelmi terveinek is csak a vesztesei voltak a magyar emberek. „Minden kétharmados győzelemmel közelebb került a rendeleti kormányzáshoz, az ország saját képére formálásához, a magyar emberek pedig egyre távolabb kerültek az európai életszínvonaltól, egy élhető és biztonságos Magyarországtól” – áll a közleményben.

A Jobbik úgy látja, a „nagy, világmegváltó víziók” helyett a magyar emberek hétköznapjai az áradó bűnről, az egyre növekvő bolti árakról, a Magyar Nemzeti Bank alapítványából ellopott 600 milliárdjáról szólnak.

„Megoldatlan a devizások ügye, fogy a népesség, mindezt 15 évnyi Orbán-kormányzás után”

– mutatnak rá.

A Jobbik azt írja, nem hihető, hogy a miniszterelnök eltalálja a világpolitikai és a hazai 2026-os tippjeivel a helyes választ, amikor még a gazdasági növekedést sem tudják megtippelni helyesen év elején.

Az ellenzéki párt közleményében az is olvasható,

„nincs új a nap alatt: ez a rendszer velejéig romlott, korrupt, a magyar helyett idegen érdekeket szolgál, és kizárólag a hatalom megtartása fontos számára”.

Hangsúlyozzák, 2026 áprilisában kormányváltásra van szükség, és azért dolgoznak, hogy felzárkózzunk a nyugati életszínvonalhoz, és ne végleg leszakadjunk attól, hogy végre ne félelemben, hanem biztonságban élhessünk – zárul a Jobbik közleménye.

