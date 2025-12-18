Gyurcsány-tempó: felvidéki magyart szlovákozott Orbán Viktor minisztere

Szlováknak nevezte Lázár János építési és közlekedési miniszter a felvidéki Strompová Viktóriát, aki a Tisza Párt Vas vármegye 2. választókerületének képviselőjelöltje a jövő évi választásokon.

„Kicsit csodálkozom is, hogy a Tisza Párt nem talált magyar embert, és egy szlovák asszony kellett elindítani ebben a választókerületben”

– mondta a magát jobboldalinak és nemzetinek tartó kormány tárcavezetője a videóban, amit Magyar Péter, a Tisza elnöke tett közzé Facebook-oldalán.

„Felszólítom Lázár Jánost, hogy azonnal kérjen nyilvánosan bocsánatot Viktoriától, vagy tűnjön el a közéletből! Felszólítom a miniszterelnököt, hogy nyilatkozzon arról, hogy mostantól a Lázár-féle szlovákozás-e a hivatalos fideszes álláspont! A Fidesz szerint Malina Hedvig szlovák? Fognak-e románozni is a fideszes politikusok? Lázár János szerint Sütő András vagy Tőkés László román?”

– írta a poszthoz az ellenzéki vezető.

Magyar Péter azt is közzétette, hogy jelöltjük felvidéki magyar honfitársunk, magyar állampolgár, a magyarok lakta Bodrogszentmária nevű településen nőtt fel, dédszülei a történelmi Magyarországon születtek, míg egyik nagyanyja az erdélyi Besztercén született. Azt is megjegyezte, az ellenzéki képviselőjelölt 16 és fél éve él a mai Magyarországon, Sárváron, és még az első Orbán-kormány alatt kapott magyar igazolványt.

A Fidesz nem először penget közös hangot magyarellenes erőkkel. Korábban az Úz-völgyi temetőt meggyalázó soviniszta román George Simionnal kerülte egy platformra.

A napokban pedig mindössze „a jogi helyzet elemzésére” és „folyamatos konzultációra” futja erejükből, amikor a szintén magyarellenességéről hírheddté vált Robert Fico kormánya Szlovákiában a Beneš-dekrétumok alapján rekvirál el földterületeket, és hat hónapos börtönbüntetéssel fenyegeti azokat, akik megkérdőjelezik a kollektív bűnösség elvét megtestesítő dekrétumokat.