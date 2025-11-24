Ha az EU gazdasága köhög, akkor a magyar egyenesen tüdőbajos

Még az uniós átlagnál is gyengébb negyedévet produkált a magyar gazdaság az ősz elején, hiába ígérte meg Orbán Viktor a repülőrajtot, a fantasztikus évet, és Nagy Márton is azt, hogy az év második felében beindul a gazdaság.

Mint arról lapunk is beszámolt, a bruttó hazai termék (GDP) 2025. III. negyedévben stagnált az előző negyedévhez képest, és rendkívül szerény, mindössze 0,6 százalékos növekedést produkált 2025. III. negyedévhez képest.

Az Mfor összesítése szerint 2025. II. negyedévhez képest az EU egy nagyon halvány, 0,3 százalékos bővülést tudott felmutatni. Kiugróan jól teljesített Dánia a 2,3 százalékos bővülésével. A magyar 0 százalékos teljesítmény mellett a Visegrádi Négyek (V4) közül Szlovákia 0,3, Csehország 0,7, Lengyelország pedig 0,8 százalékkal növelte GDP-jét.

Ha pedig az előző év azonos időszakához viszonyítjuk hazánk 0,6 százalékos GDP-emelkedését, akkor azt látjuk, az EU 1,6 gazdasága százalékkal bővült. Ebben az összevetésben a tavalyi alacsony bázisról indult írek 12,3 százalékos növekedést értek el. V4-es társaink közül a lengyelek 3,7, a csehek 2,7, a szlovákok pedig 0,9 százalékkal tudták növelni gazdasági teljesítményüket.

A gazdasági szaklap előrejelzése szerint a IV. negyedévben sem várható jelentős fordulat, ugyanis a beruházásvezérelt magyar gazdaság motorja továbbra is a fogyasztás. Ráadásul az idei évre beindítani ígért három gigaberuházás (BMV, CATL, BYD) közül még csak a német autógyár kezdte meg termelését, és egyelőre az sem teljes kapacitással. A két kínai gyár várhatóan csak a jövő év közepétől fog belekezdeni a zökkenőmentes sorozatgyártásba.

A lap azt is megjegyzi, a növekedést egy monetáris lazítás, azaz kamatcsökkentés tudná serkenteni, ám – teszik hozzá – az az inflációs pálya miatt elképzelhetetlen, ráadásul gyengítené a forint árfolyamát is.