Ha készpénzt használ, ennek a hírnek különösen fog örülni

Szerdán megszavazta a parlament azt az indítványt, mely a díjmentesen felvehető készpénz összeghatárát az eddigi 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelte. Z. Kárpát Dániel, a Jobbik országgyűlési képviselője emlékeztetett, ő maga a Fogyasztóvédelmi Albizottság elnökeként már egy éve szorgalmazta az emelést, akkor a testület 250 ezer forintos összeghatárról döntött, de a politikus már akkor is jelezte, ez a mérték az inflációs folyamatok miatt kevés lesz.

Z. Kárpát Dániel közleményében jelezte, ennek a jobbikos javaslatnak az elfogadása azért siker, mert így több milliárd forintnyi összeg a banki ügyfelek zsebében marad, azaz

„a szervezett lehúzást legalább ebben a tekintetben sikerült lassítani”.

Emlékeztetett ugyanakkor, hogy az átlagbérig ingyenes bankolást biztosító javaslatukért továbbra is küzdenek, és a devizakárosultak igazságtételéért folytatott küzdelmüket sem adják fel.

Az ellenzéki honatya emlékeztetett arra is, a Banki Károsultak Fogyasztóvédelmi Szövetségével igyekeznek a teljes fogyasztóvédelmi portfóliót felölelni, mint fogalmazott:

„mindenhol az egyes embert, a polgárt védjük a nagy hálózatokkal szemben”.