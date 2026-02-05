Ha még emlékszik a keddi havazásra, azt csütörtökre elfelejti

Csütörtökön többnyire felhős időre számíthatunk átmeneti szakadozásokkal, rövid napos időszakokkal. Azonban főként nyugaton borult maradhat az ég – közölte Facebook-oldalán a HungaroMet Zrt.

A meteorológia szervezet azt írja, az ország több pontján is előfordulhat kisebb eső, zápor, napközben az Alföldön kisebb valószínűséggel eshet. A keleti, délkeleti szél helyenként megélénkül, majd estétől gyengül.

A napi maximum a nyugati harmadban és északkeleten (ezen belül elsősorban Borsodban) általában 3 és 8, másutt 9 és 16 fok között valószínű – 15 fok körüli értékek a délkeleti határvidéken várhatók.