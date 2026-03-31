Hangfelvétel: Szijjártó Péter készségesen engedelmeskedik az orosz külügyminiszternek

Aliser Uszmanov orosz oligarcha lánytestvérének uniós szankciós listáról történő levételét ígérte meg Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek – hallható a Vsquare által közzétett hangfelvételen.

A magyar külügyér a beszélgetésben megnyugtatja Lavrovot, hogy Szlovákiával közösen fogják kezdeményezni Iszmailova Uszmanova szankciók alóli feloldását. Szijjártó azt ígéri Lavrovnak, hogy következő héten benyújtják a javaslatot, és hamarosan napirendre is kerül a kérés. Megköszöni, majd azt mondja:

„Nagyra becsüljük a támogatásodat és harcodat az egyenlőségért minden területen.”

A felvétel valóságtartalmát a magyar diplomácia vezetője Facebook-bejegyzésében elismerte, arra azonban nem tért ki, hogy egy orosz oligarcha családtagja érdekében történt lobbizás milyen előnyökkel jár Magyarországnak. Arra sem tér ki, hogy hogyan kerülhet nyilvánosságra egy diplomáciai telefonhívás.

Az elhárítás, azaz az Alkotmányvédelmi Hivatal politikai, kampánycélokra történő felhasználásáról itt írtunk:

A cikk szerint több budapesti és brüsszeli zárt megbeszéléseken elhangzott érzékeny információt is kicserélnek egymással a felek. A lapnak nyilatkozó hírszerzők kitérnek a hangnemre is, amiből szerintük – ha a neveket eltávolítanák – bármelyik elhárító arra következtetne, hogy a beszélgetések egy informátor és tartótisztje között zajlottak.

A lap cikke hivatkozik egy olyan beszélgetésre is, mely szerint a magyar külügyminiszter arról biztosítja Pavel Szorokin orosz energiaügyi miniszterhelyettest, mindent elkövet, hogy „visszaverje” a szankciók kijátszása érdekében üzemeltetett orosz árnyékflottát veszélyeztető büntetőintézkedéseket. Egy másik beszélgetésben azt is felajánlotta Szorokinnak, hogy törölteti a listáról a szankciókkal fenyegetett orosz bankokat, és ehhez érveket is kért tőle, miért állhatna ez Magyarország érdekében.

A cikk arról is ír, volt olyan megbeszélés, melyben Szijjártó panaszkodik, hogy nem tekinthetett bele uniós szankciós dokumentumokba.

Szijjártó Péterről korábban szintén egy Lavrovval folytatott, nyilvánosságra került diplomáciai telefonhívás révén kiderült, a 2020-as szlovákiai választások során a felvidéki magyar pártok helyett a magyarellenes Robert Fico Smerjét, illetve a szintén magyarellenes Szlovák Nemzeti Pártot (SNS) támogatta.