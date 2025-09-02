Hétvégén nagy buli lesz Kötcsén, a feszültség garantált

Orbán Viktor vasárnap a Kötcsei Pikniken zárt körben ismerteti elképzeléseit a következő időszakra, miközben Magyar Péter szintén Kötcsére és vasárnapra hirdette meg országjárásának állomását. A kormánypárt propagandagépezete szerint a legerősebb ellenzéki párt „balhéra készül”, miközben a Tisza vezetője azt közölte, ők nem a fideszes dzsemborinak helyet biztosító kúriánál, hanem attól távolabb fognak gyülekezni.

Orbán Viktor tavalyi kötcsei beszéde izgalmasra sikerült. Ekkor lebegtette meg, hogy Varga Mihályt látná szívesen Matolcsy György utódaként a Magyar Nemzeti Bank elnöki székében, de sokkal érdekesebb az, hogy szintén ekkor, azaz 2024 szeptemberében közölte,

a „békeköltségvetésnek” köszönhetően 2025-ben 3-5 százalékos lesz a gazdasági növekedés.

A „fantasztikus év”, „repülőrajt” és „lesz nagy csodálkozás” kifejezések ekkor még nem kerültek elő a miniszterelnök kommunikációjában, azokat az ősz során dobta be a köztudatba. Majd szembejött a valóság.