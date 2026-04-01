Hihetetlen, honnan ismeri egymást a rendszerről kitálaló Szabó Bence és a fideszes Hajdú Péter

A Telexen szólalt meg ismét a napokban hírnevet szerzett nyomozó százados, Szabó Bence, aki kiteregette, milyen nyomást helyeztek a titkosszolgálatok a rendőrségre. A rendőrtiszt többek közt reagált arra is, hogy Orbán Viktor meghívta magához Hajdú Péter műsorvezetőt felcsúti rezidenciájára.

Szabó előállt egy érdekes történettel is. Felidézte,

Hajdú Pétert még a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adónyomozójaként ő maga derítette fel és hallgatta ki abban az ügyben, mely során a fideszes celebet költségvetési csalás miatt ítélték el.

Hajdút 2020-ban felfüggesztett börtönre ítélték nagy vagyoni hátrányt okozó üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, valamint folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása miatt. A fideszes celeb most azt válaszolta Szabónak, hogy „tizenkét évvel ezelőtt elkövettem egy hibát”. Mint fogalmazott, mindenért vállalta a felelősséget és az utolsó fillérig megfizette a kárt, emiatt volt lehetőség megállapodni az ügyészséggel.

Az ítélet szerint Hajdú Péter a cége nevében benyújtott valótlan tartalmú áfabevallásokban fiktív számlák miatt több mint 280 millió forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek. Ehhez a másodrendű vádlott a fiktív számlák rendelkezésre bocsátásával, míg a harmadrendű vádlott – több mint 115 millió forint erejéig – színlelt szerződések aláírásával nyújtott segítséget. A bűncselekménnyel okozott kárt Hajdú a későbbiekben befizette a NAV-nak. Hajdút 1 év 6 hónap – 4 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre és 5 millió forint pénzbüntetésre ítélték.