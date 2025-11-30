Hogy, hogy nem, pont a választásokig lehet ismét SZÉP-kártyával hidegélelmiszert venni

Néhány héttel ezelőtt örömmel adtam hírül, hogy a kormány a Jobbik kezdeményezésére végre ismét lehetővé teszi, hogy hidegélelmiszert is lehessen vásárolni a SZÉP-kártyával. Ám egyelőre úgy tűnik, ez is csak kampányfogás, amely véletlenül pont a választásokig lesz érvényben.

2024. január 1-jétől szűnt meg a SZÉP-kártyák hidegélelmiszer-vásárlásra történő felhasználhatósága. Az első perctől világos volt, hogy ez az intézkedés nagyon sok család megélhetését nehezíti majd meg Magyarországon – amely egyébként az elmúlt években az élelmiszer-drágulás világbajnoka. Ezt a Jobbik számos alkalommal jelezte is, ám a fideszes többség rendre lesöpörte az asztalról az érveinket.

Hiába magyaráztuk el számtalanszor, hogy

az értelmetlen tiltás visszavonásával mindenki nyerne.

Nyernének rajta a vásárlók, a forgalmukat növelő nagy áruházláncok, a túlélésért küzdő kisboltok, de még az állam is, amely növelhetné adóbevételeit. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor a költségvetésen hatalmas lyukak tátonganak, s minden egyes befizetett forint jól jön.

Egy évnyi arrogáns szócséplés és merev elutasítás után aztán a kormány novemberben úgy döntött, ismét lehetővé teszi, hogy SZÉP-kártyáról vásároljunk hidegélelmiszert. A döntést akkor üdvözöltem, ám már első pillantásra is gyanús volt, hogy a Karmelitában nem a józan ész vagy a magyar családokkal szembeni szolidaritás győzött, hanem sokkal inkább a félelem. A rettegés attól, hogy a boltok polcai előtt hezitáló, egyre nehezebben megélő emberek elfordulnak a Fidesztől.

Sajnos az idő nagyon gyorsan visszaigazolta gyanakvásomat. Persze az önmagában nem volna baj, hogy a választások közeledtével a kormány akár önös érdekből is, de végre racionális és emberséges döntéseket hoz. Ám kiderült, hogy ezek a szempontok még annál is jobban alárendelődnek a primitív kampánylogikának, mint gondolni mertük volna.

A SZÉP-kártyával ugyanis, hogy, hogy nem, csak április 30-ig lehet hidegélelmiszert venni. Igen, Önnek is jól rémlik: addigra zárulnak le az országgyűlési választások.

A Fidesz tehát úgy kér újabb négy esztendőre bizalmat, hogy a nehéz helyzetben lévő magyar családoknak is csak addig garantálja ezt a kis segítséget, ameddig a szavazataikra hajt.

Utána – ha győznek – megint egy cikluson át tesznek, amit akarnak. A SZÉP-kártyával. A pénzünkkel. A jövőnkkel. A hazánkkal.

Lám, ezt jelenti a gyakorlatban a sokat idézett „pillanat uralása”. Hosszú távon csak az uralom számít, az emberek csak néha egy-egy pillanatig. Ameddig újra nem választják őket. Ezzel is világosan bizonyítják, hogy nem érdemlik meg.

(A szerző a Jobbik országgyűlési képviselője.)