Horror az árutőzsdén, három számjegyű lett az olaj ára

Hosszú idő után ismét 100 dollár felett jár a két meghatározó kőolajfajta hordónkénti világpiaci jegyzése – írja az Mfor. A gazdasági szaklap arról tájékoztat, néhány órával a hétvégi árupiaci nyitást követően a WTI (West Texas Intermediate) nyersolajtípus ára közel 120 dollárig ugrott fel, de magyar idő szerint hétfőn kora reggel is még 27 százalékot meghaladó, kíméletlen drágulással 115 dollár környéki áron adják-veszik a kereskedők az ásványolajat a főbb határidős piacokon.

A másik meghatározó olajtermék, a Brent (északi típusú) hordónkénti ára is 116 dollár felett jár.

A szakportál emlékeztet, hasonló árszinteken négy éve, 2022 nyara óta nem járt az energiahordozó jegyzése. A nyersolaj ára mellett a piacok feszülten figyelik a közel-keleti fejleményeket.

A Perzsa-öböl olajtermelése jelentősen visszaesett, mivel az iráni konfliktus ellehetetlenítette a kivitelt a Hormuzi-szoroson keresztül.

Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor kijelentette: a „rövid távú olajárak” azonnal csökkenni fognak, amint sikerül semlegesíteni az Irán felől érkező fenyegetést – olvasható az Mforon.