Hunyor Csabáné: Orvoshiány sújtja Kapuvárt és környékét is

A Jobbik Magyarországért Mozgalom a Kapuvár központú, Győr-Moson-Sopron vármegye 3-as számú egyéni választókerületében Hunyor Csabánét indítja a 2026-os országgyűlési választásokon – jelentette be az ellenzéki erő pénteki, kapuvári sajtótájékoztatóján. A jobbikos jelölt Kapuváron él, három gyermek édesanyja és hét unoka büszke nagymamája. Nyugállományú katona, a honvéd egészségügyben teljesített szolgálatot. Hivatásából adódóan megjárta a délszláv háborút, valamint szolgált a NATO több támaszpontján is. Ezeken a helyeken megtapasztalta a háború borzalmait, ezért a béke elkötelezett híve, és egy olyan országban hisz, ahol a rendpárti Jobbik törekvései érvényesülnek.

Mint Magyarországon mindenütt, a kapuvári választókerületben is problémás az egészségügy az orvoshiány miatt, úgy a felnőtt-, mint a gyermekorvosi ellátásban – hangzott el a sajtótájékoztatón. Hunyor Csabáné közölte,

a háziorvosok nagy része elérte a nyugdíjkorhatárt, sőt nem ritka, hogy még azon túl is dolgoznak.

Nincs utánpótlás, ezért a megmaradt háziorvosok dupla, nem ritkán tripla körzetekben látják el a betegeket.

„Meg kell adni a lehetőséget, és ide kell csábítani a fiatal kezdő orvosokat, segíteni a letelepedésben szolgálati lakással, családtagjaiknak munkahely, iskola, óvoda biztosításával”

– hangsúlyozta.

Hunyor Csabáné aláhúzta, elkötelezett híve annak a jobbikos kezdeményezésnek, hogy a szenteste legyen a családoké, december 24. legyen munkaszüneti nap.

Az ellenzéki jelölt azt is közölte, a devizakárosultak ügyét teljes mértékben támogatja, hiszen a bankok, a végrehajtók embertelen módon nyerészkedtek a kiszolgáltatott embereken.

Hunyor Csabáné – ugyanúgy, ahogy egykori hivatását – a képviselőséget is szolgálatnak tekinti, és ehhez kéri az Kapuvárott és környékén élő emberek bizalmát.

A sajtótájékoztatón Brenner Koloman, a Jobbik elnökhelyettese, országgyűlési képviselője hangsúlyozta, pártjuk mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelöltet indít, valamint önálló országos listát is állítani fog. Mint fogalmazott, a Jobbik ezzel kíván hozzájárulni a fideszes egypárti túlhatalom leváltásához és a valódi rendszerváltáshoz.