Így válasszon műlencsét a szürkehályog műtéthez (x)

Bármilyen műlencsét is választunk a szürkehályog műtétünkhöz, nagy eséllyel fogunk sokkal jobban látni, mint előtte. Vannak olyanok, akik nem is a szürkehályog miatt cseréltetik ki a szemlencséjüket, hanem pusztán azért, mert egy lencsecserével megszabadulhatnak a korábbi fénytörési hibáiktól. Ezt az eljárást látásjavító lencseműtétnek nevezik, és ugyanúgy elérhető a Focus Medicalnál, mint a szürkehályog műtét.

De hogyan is válasszunk akkor műlencsét?

Alapvetően négy fő szempontot érdemes figyelembe venni a lencse kiválasztásakor. Az egyik a megfelelő ár, a másik az, hogy ne okozzon a későbbiekben valamiféle másodlagos szembetegséget, a harmadik az, hogy a lehető legkisebb bemetszésre legyen hozzá szükség a szaruhártyán, a negyedik pedig az, hogy minél több távolságra tudjunk vele fókuszálni.

Természetesen el kell döntenünk, hogy számunkra mi a legfontosabb, hisz sejthető, hogy a legkedvezőbb árú lencse nem feltétlen lesz alkalmas arra, hogy többféle távolságra is élesen lássunk vele, tehát lehetséges, hogy szükségünk lenne mellette egy olvasószemüvegre is. Az ideális és a preferenciáinknak is megfelelő műlencse kiválasztásában természetesen segítségünkre van a szürkehályog műtétet végző szakorvos.

Persze érdemes már előre tisztában lenni a műlencsék fő jellemzőivel, hogy felkészülten beszélgethessünk az orvosunkkal. Az egyik ilyen fő jellemző a műlencse anyaga, a másik pedig a fókuszáló képessége.

Az egyfókuszú lencse

A fókuszt tekintve kétféle műlencse létezik: az egyfókuszú (monofokális) és a többfókuszú (multifokális). Az egyfókuszú neve el is árulja, hogy egy távolságra biztosít éles látást, méghozzá általában távolra. Ebben az esetben a közeli éles látást többnyire egy olvasószemüveggel oldják meg az emberek. A szemüveg kiválasztásával azonban érdemes várni pár hetet, ugyanis kell egy kis idő ahhoz, hogy a szem teljesen hozzászokjon a műlencséhez.

Jó tudni, hogy a köznyelvben csak szemtengely-ferdülésként emlegetett asztigmiát is korrigálni lehet a szürkehályog műtéttel, ha tórikus műlencsét választunk, amelyek az egyik tengelyükben más dioptriaértékűek, mint az arra merőleges tengelyben.

A többfókuszú lencse

A mai többfókuszú, azaz multifokális lencsék három eltérő fókusszal rendelkeznek. Ezt nem teljesen úgy kell elképzelni, mint a multifokális szemüveglencséket, amelyek akkor működnek, ha különböző szögekben tartjuk a fejünket és a lencse más-más pontján nézünk át. A műlencse törőképessége, azaz a domborúsága ugyanis gyűrű alakú sávonként változik, ezért a fej döntögetése nélkül is lehetővé teszi a fókuszálást közelre, közepes távolságra és távolra is.

Milyen anyagból készül a műlencse?

Korábban meglehetősen merev, plexi anyagú lencséket ültettek a szemlencse tokjába. A technológia azonban folyamatosan fejlődik, és ma már a szürkehályog műtét is sokkal kíméletesebb, mint volt. Most már ugyanis általában összehajtott állapotban helyezik be a műlencsét, hogy a helyére kerülve felvegye végleges alakját. A ma használt, modern műlencsék anyaga többnyire magas víztartalmú, bio-kompatibilis akril polimer. A lencsék között van víztaszító (hidrofób) és nedvesíthető (hidrofil) felületű is. Utóbbinak az a hátránya, hogy az évek során gyakrabban rakódnak ki a felületére a szem csarnokvizéből bizonyos, a látásélességet negatívan befolyásoló anyagok. A hidrofil lencsékről azt is érdemes tudni, hogy a használatuk mellett sajnos gyakrabban alakul ki másodlagos szürkehályog. A felsorolt tényezők miatt manapság inkább a víztaszító felületű műlencséket alkalmazzák. A műlencsék újabb generációi pedig már a káros UV-sugarakat is elnyelik, ezzel védőburkot vonva a retina köré.

Ha a sok új információ birtokában sem lett könnyebb a választás, akkor se aggódjon senki, ugyanis a Focus Medical empatikus és tapasztalt orvosai szívesen segítenek a választásban!