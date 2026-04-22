Így változnak az üzemanyagárak csütörtöktől

A héten csütörtökön már csak a gázolaj nagykereskedelmi ára csökken literenként bruttó 4 forinttal, a benziné most nem változik – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós portál azt is írja, a napok óta tartó csökkenő tendenciát követően szerdán az alábbi piaci átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 662 forint/liter,

– gázolaj: 704 forint/liter.

A védett árak továbbra is 595 forint/liter a benzin esetében, 615 forint/liter a gázolaj esetében.

Szerdára a benzin piaci nagykereskedelmi ára literenként 5, a gázolajé literenként 13 forinttal csökkent, ami a piaci fogyasztói árakban is pont ekkora áresést okozott.

Szerdán kora délutánra a Brent típusú kőolaj világpiaci ára hordónként 99 dollárra emelkedett, és az orosz Urals típusú nyersolaj is ugyanennyibe került. A bankközi devizapiacon a dollár egységért szerdán kora délután 311 forintot, míg az euróért 365 forintot kellett fizetni.